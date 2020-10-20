 

“Почувствуйте эту легкость”: Настя Каменских снимком в бикини вызвала критику подписчиков

20.10.2020, 20:53, Разное

Популярная певица Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, на котором позировала в купальнике. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Певица давно прославилась в Сети как обладательница одной из самых сексапильных, по мнению её фанатов, фигур, и свое реноме красотка старается поддерживать довольно регулярно. Так, недавно она опубликовала в своем микроблоге очередной “летний” фотоснимок, фоном которого послужили голубые морские волны и гористый пейзаж. Одетая лишь в белоснежное бикини, Настя Каменских на изображении воздела руки к небу, при этом её глаза остались закрытыми, а лицо излучало выражение умиротворенности. Интригующее фото звезда сцены сопроводила лаконичным слоганом-призывом к подписчикам, который был размещен на английском языке: “Feel this lightness” (“Почувствуйте эту легкость”).

Несмотря на романтичность образа красавицы, её внешний вид вызвал массу нелестных, а порой и противоречивых комментариев. Так, одни фолловеры традиционно упрекнули звезду в использовании фотошопа, другие же – напротив, упомянули об отсутствии применения фильтров из-за “жиров”, визуально видимых в нижней части туловища. Часть подписчиков, к слову, призвали супруга Каменских, рэп-исполнителя Потапа, пресечь частую привычку его жены обнажаться. Впрочем, немало нашлось и поклонников, которые стали на сторону любимицы и убежденно заявили, что её фигура является как раз идеальной, особенно – в перспективе вероятного будущего материнства. Примечательно, что лишь за несколько часов публикация набрала более 130 тысяч “лайков”.



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