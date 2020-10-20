Швейцария подтвердила готовность принять встречи высокого уровня по Карабаху

20.10.2020, 20:48, Новости дня

Швейцария готова содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и согласна принять у себя встречи высокого уровня, посвященные поиску мирного решения, сообщил швейцарский Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД).

«Швейцария поддерживает усилия, предпринимаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях мирного урегулирования конфликта, и готова принять встречи высокого уровня, как она уже делала это в прошлом», – передает заявление внешнеполитического ведомства ТАСС.

В документе говорится, что власти Швейцарии поддерживают также усилия личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

ФДИД выражает сожаление в связи несоблюдением гуманитарных перемирий, объявленных 10 и 17 октября, и осуждает бомбардировки населенных пунктов. Ведомство призывает стороны конфликта прекратить боевые действия и соблюдать международное гуманитарное право. Швейцария призывает «как можно быстрее возобновить субстантивные переговоры без предварительных условий».

Берн также сообщил о выделении 1 млн франков (около 1,1 млн долларов) на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) в связи с ситуацией в Карабахе. «МККК предоставляет гуманитарную помощь населению в районе, затронутом конфликтом в Нагорном Карабахе. Чтобы поддержать население этого региона, ФДИД решил на настоящий момент оказать поддержку гуманитарных акций МККК суммой в 1 млн франков», – добавили в ФДИД.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.