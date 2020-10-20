СМИ предупредили о расколе интернета из-за напряженности между Китаем и США

20.10.2020, 20:48, Новости дня

Эксперты считают, что если США и Китай продолжат выяснять отношения в IT-сфере, мир неизбежно придет к расколу в интернете, который будет происходить вокруг вопроса управления данными и их локализации, пишет CNBC.

Как информирует издание, в какой-то степени разделение интернета можно наблюдать уже сегодня. Китай на протяжении достаточно длительного времени вполне успешно блокирует деятельность таких платформ, как Google и Facebook, на своей территории. Пекину удается заставлять IT-компании подвергать цензуре их контент, если он неугоден местному правительству по политическим причинам, передает ИноТВ.

Американская «кампания против китайских IT-предприятий» строится на обвинениях в том, что компании из КНР представляют угрозу национальной безопасности США, поскольку могут как-нибудь неправомерно использовать данные американских пользователей. В свою очередь Китай неоднократно отрицал обвинения американских властей.

Кроме того, в июле Европейский суд аннулировал договор между Евросоюзом и США, который регулировал трансатлантический обмен персональными данными в коммерческих целях. Суд постановил, что он не защищает конфиденциальность граждан ЕС. Из-за несоответствия европейских и американских законов суд посчитал, что данные европейцев могут быть уязвимы для слежки американских властей.

Глава геотехнологического отдела консалтинговой компании Eurasia Group Пол Триоло полагает, что разногласия в сфере управления данными могут привести к созданию определенных лагерей в интернет-пространстве. По мнению эксперта, Европа и США смогут вывести новые стандарты обработки данных.

Однако, новые стандарты, по словам аналитика, будут высокими, и тем же Китаю и РФ будет непросто им соответствовать. Компаниям будет сложно одновременно работать и в США с Европой с их строгими требованиями, и в, скажем, Китае, поэтому в конечном счете они, скорее всего, станут понемногу уходить из КНР. Эксперт утверждает, что это неизбежный процесс, но происходить раскол будет не сразу, а постепенно.

Как отмечает эксперт по геополитике консалтинговой компании Center for Innovating the Future Абишур Пракаш, в условиях разделенного интернета могут появиться так называемые нейтральные центры, которые смогут играть роль посредников между двумя лагерями и в которых могут храниться данные. Такими центрами, как считает эксперт, могут стать Сингапур и ОАЭ.

Напомним, глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Утверждается, что существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США. Владельцы TikTok, обратились в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации Трампа о запрете приложения на территории США. Позиция ByteDance заключается в том, что Трамп запретил TikTok по политическим причинам, а не для предотвращения угрозы от приложения для США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.