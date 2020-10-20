Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, которая с криками выбежала из зала

20.10.2020, 20:40, Новости дня

Судебное заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о нанесении ущерба “Энергоатому”, фигурантом которого является бывший нардеп Николай Мартыненко, сорвала адвокат стороны защиты. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

“Заседание в очередной раз было сорвано поведением стороны защиты. Так, адвокат двух обвиняемых по делу начала перебивать объяснения прокурора САП по поводу письменных доказательств стороны обвинения по делу. Несмотря на замечания председательствующего судьи, она продолжила выкрикивать и перебивать как судей, так и прокурора”, – говорится в сообщении.

После отказа в изменении очередности выступления сторон, защитница с криками выбежала из зала суда, отмечают в САП.

“Оставление адвокатом зала сделало невозможным дальнейшее проведение судебного заседания, поскольку участие защитника в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению является обязательным”, – добавили в ведомстве.

В связи с этим суд принял решение обратиться в органы адвокатского самоуправления по привлечению адвоката к ответственности.

СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ У СПРАВІ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ «ЕНЕРГОАТОМУ» ВКОТРЕ ЗІРВАНО – НА ЦЕЙ РАЗ ЗУХВАЛОЮ… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

По данным НАБУ, Мартыненко, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”. В течение 2008–2012 годов “Энергоатом” провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование “Энергоатому” поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, “торговую наценку” под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат” в размере $17,28 млн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко в мае 2018 года. Сейчас уголовное производство рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.