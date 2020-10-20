Мнение: Шантаж от Лукашенко

20.10.2020, 20:35, Разное

После очередного марш протеста, на который в Минске вышло порядка 100 тысяч человек, Александр Лукашенко провозгласил «новую тактику» с мирными протестами против лукашенковского безвременья.

Так и сказал Лукашенко, который правит странной уже 26 лет: «Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику.

Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния».

И добавил: «Наши люди вдруг прозрели — уверил он. — Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной».

Вообще-то «новая тактика» Лукашенко попахивает откровенным шантажом. Мол, или прекращайте протестовать, или «каждый ответит за свои деяния». А какие деяния совершают протестующие? Они просто протестуют. Мирно, без оружия. Не бьют витрин, не поджигают автомобилей, не нападают на силовиков, то есть не совершают ничего противоправного. Это силовики творят произвол. Нападают и бьют протестующих…

Похоже, совсем худо дело у Лукашенко. Раз он перешел на язык шантажа и угроз. Хорошо хоть, что не пригрозил отдать приказ начать расстреливать протестующих. И на том спасибо. Гуманист!

Фотографии отсюда и отсюда