 

На iPhone 12 5G в режиме Dual SIM включат позже в этом году

20.10.2020, 20:33, Разное

Долгожданный iPhone 12 оказался неспособным работать в сетях 5G в режиме Dual SIM. Эту функцию компания Apple обещает включить в аппаратах позже в этом году, пока же скорость автоматически 4G LTE.
Данные о последующем включении поддержки сетей пятого поколения подтверждает и специалисты американского оператора Verizon. Появится возможность максимальной скорости передачи данных вместе с очередным обновлением программного обеспечения.

Уже в эту пятницу производитель обещает начать официальные продажи первых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Предварительные же заказы, сделанные ранее, уже начали поступать к покупателям. Однако все попытки воспользоваться полным набором преимуществ, обещанным американским техногигантом, пока остаются безуспешными.

Сейчас же, до внедрения апгрейда, для получения доступа к сети 5G владельцам рекомендуют изъять из iPhone 12 физическую вторую SIM-карту. Однако в таком случае сама функция работы аппарата в двух сетях одновременно теряет смысл. Пока же приобретшим двенадцатый iPhone или его Pro-версию придется ждать оптимизации ПО, до этого времени нужно будет каждый раз делать выбор между возможностью работы с двумя сим-картами или быстрым доступом к сети.



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