Диетологи дали рекомендации по правильному выбору продуктов в супермаркетах

20.10.2020, 20:33, Разное

Времена товарного дефицита давно закончились, и теперь людям не нужно стоять по несколько часов в очередях за колбасой или сыром, как было в советское время. Диетологи дали рекомендации по правильному выбору продуктов в супермаркетах, полки которых переполнены отечественным и зарубежным товаром.

Состав современных продуктов не всегда понятен покупателям. По словам диетолога Артура Моисеенко, выбирая в супермаркете тот или иной товар не следует опасаться надписей на этикетках, содержащих Е-добавки и ГМО. Консерванты необходимы для защиты продукции от преждевременной порчи. В большинстве случаев в качестве одного из консервантов используют обычную аскорбиновую кислоту. В списке может оказаться также молочная, уксусная, янтарная, муравьиная. Эксперт обращает внимание на то, что они выводятся из организма и имеют очень низкую концентрацию, чтобы привести к отравлению или другим нарушениям в организме.

Что касается ГМО, то на сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного случая о пагубных последствиях употребления генетически модифицированной продукции, поэтому нет смысла бояться приобрести такой продукт. Люди предвзято относятся к товарам, в составе которых есть глутамат натрия или E621. Добавку выделяют из водорослей Комбу. С помощью ферментации ученым удалось выделить способную к производству E621 бактерию. Международный технический регламент признал вещество натуральным. По словам эксперта, пока не подтверждались случаи отрицательного влияния E621 на организм человека. Проблема в том, что производители могут добавлять глутамат натрия в состав фастфудов и другой вредной продукции для приукрашивания вкуса, чтобы увеличить на них спрос.

Моисеенко советует покупателям внимательно смотреть на БЖУ, ведь количество белков, жиров, углеводов может помочь определить вредный или полезный продукт. Это важно для оценки качества продукции и ее биологической ценности. Екатерина Муравьева, психолог и практикующий специалист по работе с весом, пояснила о простых правилах выбора продуктов. Не стоит приобретать товар с надписями “Диетический”, “Эко”, “Фитнес”, “Без сахара”, поскольку это относится к маркетингу, и сам продукт не соответствует описанию. Важно читать мелкие буквы на упаковке и не следует покупать продукт, для чтения состава которых уходит больше времени, чем на его употребление. Специалист рекомендует не злоупотреблять сладким и кондитерскими изделиями.