Мнение: Научная фантастика

20.10.2020, 20:30, Разное

Нашла потрясающий НФ роман: Джек Макдевит. «Военный талант» (1989).

И вообще, судя по всему, весь цикл мне понравится: там про галактического антиквара, который ищет древние артефакты. Очень умный и образованный автор. В данной книге человек получает наследство и вынужден углубляться в дебри космической истории и древней войны с инопланетянами, чтобы найти… он сам не знает что. Многопланово, атмосферно, отлично создана атмосфера древнего человеческого мира с богатой культурой.

Мои вкусы в фантастике просты и определены утиным импринтингом. Как прочитала в 10 лет всего Хайнлайна, так планка есть. Дайте мне, пожалуйста, вот такое же (только без старческих писательских забав: групповухи и инцестов).

Но Хайнлайн золотого периода, к сожалению, один. К счастью, тянутся авторы. Но вот такие наслаждения из-за открытий новой книги НФ я не получала давно. Помню два постапока, задевших меня – "Страсти по Лейбовицу" и "Почтальон" Дэвида Брина (по которому сняли совершенно не отражающий глубину книги фильм). А из авторов попаданием в самое сердце последним, кого могу вспомнить, был Майк Резник, которого характеризуют как автора "космических вестернов", что верно, если понимать "вестерн" как жанр, полный глубокой тоски, разочарования, цинизма и очень холодных ветров, разносящихся в бескрайних просторах.