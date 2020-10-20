Мнение: Главный предмет экспорта, госдолг на душу населения и наказание за спам

20.10.2020, 20:25, Разное

1. Читатели прислали смешную карту, в которой страны представлены по главному их экспортному товару. Россия оказалась в компании США, Канады, Голландии, Норвегии, Швеции.

Кто-то возразит, что мы продаём больше сырой нефти, а половина названных стран – больше нефтепродуктов. Однако НПЗ в России постепенно строятся, и процент переработанной нефти в экспорте за последнее десятилетие заметно вырос.

http://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2018/03/export_map2.png

Также нефтепродукты загадочным образом экспортируются нашими соседями, такими как Беларусь, Латвия и Литва, где собственного сырья вроде как нет. Думаю, вы легко можете себе представить, откуда они берут свою нефть (и кто мог бы её перерабатывать сам)…

Самым продвинутым регионом мира на этой карте выглядит Юго-Восточная Азия (включая Китай) – именно там больше всего экспортируют компьютеры, микросхемы и оборудование для телекома.

Евросоюз похож на большой автозавод (экспортируются машины и автозапчасти). Коллегами европейцев являются японцы и мексиканцы.

Австралия – большой железный рудник; Индия и Ближний Восток с Северной Африкой – бензоколонка; Южная и Восточная Африка – золотые и железные рудники; Южная Америка – соевые плантации и медь; Северная Америка (США и Канада) – опять же бензоколонка.

2. Статистика по размеру государственного долга в пересчёте на душу населения среди выборки из ряда стран:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/gosudarstvennyi-dolg-rossii-ssha-ukrainy-i-drugih-stran-na-dushu-naseleniia-5f81ac47109c65627e9c4ec3

Получается, что средний американец должен 6,5 миллионов рублей, тогда как средний россиянин – лишь 150 тысяч. Меньший, чем у России, подушевой долг среди крупных экономик – только у Индии (очевидно, из-за её громадного населения).

3. Читатели прислали мне любопытное решение Воронежского УФАС. Публиковать 8 страниц смысла не вижу, изложу краткую суть: ФАС оштрафовал «Билайн» на 150 тысяч рублей за то, что тот позволил рассылать смс-спам своим абонентам.

Жаль, что так мало наших сограждан находят в себе силы подавать жалобы на спам. Если бы на спам жаловался хотя бы один из тысячи, мы давно уже привели в чувство и сотовых операторов, и крупные банки, которые позволяют спамерам свободно и безопасно собирать деньги прямо на карточки.