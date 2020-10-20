 

Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО

20.10.2020, 20:23, Разное

По словам Лукашенко, пока он президент, власть не будет принимать решений без одобрения народа. Это касается и вопроса членства республики в Североатлантический альянс.

Если белорусы решат, что необходимо вступить в НАТО, так и будет, заверил Лукашенко. Он пообещал поддержать любой выбор народа.

Белорусский лидер вновь кинул камень в огород оппозиции. Если люди ее поддержат и решат “порезать страну на куски – страна будет порезана”, заявил Лукашенко. Главное – выбор народа, добавил он.

В последние годы Белоруссия возобновила сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В марте этого года под Витебском прошли совместные учения с британскими морпехами.

В прошлом году Лукашенко назвал НАТО гарантом суверенитета Белоруссии. В интервью главреду радиостанции “Эхо Москвы” Алексею Венедиктову президент пожаловался, что Москва давит на Минск по вопросам интеграции.

Лукашенко предостерег Россию от вмешательства в дела Белоруссии. В этом случае Москва будет втянута в военный конфликт с Североатлантическим альянсом, предупредил глава государства.

Напомним, что Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Брюссель ввел санкции против ближайшего окружения Лукашенко. Минск усилил охрану западных границ республики.

В разгар массовых протестов в Белоруссии состоялись учения “Славянское братство”. В маневрах были задействованы подразделения российских воздушно-десантных войск.



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