 

Самые яркие роли Ирины Скобцевой

20.10.2020, 20:23, Разное

“И умерли они в один день” – пожалуй, эта фраза отлично подходит для семьи Бондарчуков. Супруга пережила своего мужа, великого режиссера ровно на 26 лет. Пара познакомилась на съемках картины “Отелло” в 1955 году, и Сергей был так очарован молодой партнершей, что ради нее даже развелся с Инной Макаровой. Вторую супругу режиссера Ирина Скобцева пережила на полгода.

Отелло

За работу в этой картине Ирина Скобцева получила премию “Мисс шарм Каннского кинофестиваля”. По воспоминаниям актрисы, во время съемок сцены венчания Отеллы и Дездемоны Сергей Бондарчук играл так, будто это была их настоящая свадьба. Режиссер без памяти влюбился в молоденькую артистку.

Сережа

Работать вместе с мужем Ирине Скобцевой приходилось не раз. Например, вместе на экране они появятся в картине Георгия Данелии “Сережа”, где также сыграют влюбленную пару.

Война и мир

По словам Ирины Скобцевой, роли в фильмах Сергея Бондарчука она получала нечасто и только после проб. Например, исполнить на экране красавицу Элен Курагину мечтали многие актрисы Советского Союза, но досталась она именно супруге режиссера. По мнению артистки, она получила роль в честной конкуренции.

Поздние работы

Артистка никогда не жаловалась на недостаток предложений от режиссеров. Всего на счету Ирины Скобцевой более сотни работ в кино. В последние годы главных ролей у актрисы не было, но она получала удовольствие даже от эпизодических появлений на экране.

После смерти Сергея Бондарчука в 1994 году Ирина Скобцева с особым рвением стала браться за любую работу. Актриса хотела отвлечься от одиночества и оставить после себя как можно больше кинодокументов.



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