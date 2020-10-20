 

Мнение: Санкции

20.10.2020, 20:20, Разное

Госдепартамент заявил о будущем расширении санкций против Северного потока-2. Под них подпадут лица и организации, предоставляющие услуги или финансирующие работу любых судов, участвующих в проекте.

Санкции еще не приняты, но заяаление делается с целью оценки рисков для всех, кто под них может подпасть. Наиболее очевидным адресатом этих санкций становится порт Мукран, который является логистической базой проекта – там находятся запасы труб, там же производится ремонт, обслуживание и дооборудование судов проекта.

Теоретически можно перебазироваться в российские порты – Калининград в первую очередь, но это займет время, да и транспортные плечи существенно увеличатся. С другой стороны – американцы прекрасно понимают, что без иностранной помощи строго на своих ресурсах Газпрому будет почти невозможно уложиться в сроки, названные Путиным: конец 20-первый квартал 21 года.

Российская пропаганда уже пробует на зуб тему "Не очень-то и хотелось, нам спешить некуда, можем построить когда захотим. И вообще СП-2 можно переориентировать на поставки водорода – очень перспективный и востребованный вид бизнеса. Правда, для этого нужно иметь мощности для производства водорода, которые нужно будет построить для такой переориентации – но в данном случае важнее подготовиться к срыву строительства и объяснению, почему это не срыв, а так всё было задумано с самого начала.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочный объект в кратере Меркурия

29.09 / Крисси Тейген перенесла две процедуры переливания крови из-за осложнений беременности

19.08 / Мнение: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

06.09 / Астрофизик из NASA допустила возможность путешествий во времени

19.08 / Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию

29.06 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 113 инфицированных

05.08 / Мнение: Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»?

29.09 / Мнение: Турция провоцирует новую войну на Кавказе

29.06 / «С детьми говорит по-русски»: Светлана Крючкова рассказала о жизни старшего сына во Франции

30.08 / Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть после тренировки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска