Мнение: Санкции

20.10.2020, 20:20, Разное

Госдепартамент заявил о будущем расширении санкций против Северного потока-2. Под них подпадут лица и организации, предоставляющие услуги или финансирующие работу любых судов, участвующих в проекте.

Санкции еще не приняты, но заяаление делается с целью оценки рисков для всех, кто под них может подпасть. Наиболее очевидным адресатом этих санкций становится порт Мукран, который является логистической базой проекта – там находятся запасы труб, там же производится ремонт, обслуживание и дооборудование судов проекта.

Теоретически можно перебазироваться в российские порты – Калининград в первую очередь, но это займет время, да и транспортные плечи существенно увеличатся. С другой стороны – американцы прекрасно понимают, что без иностранной помощи строго на своих ресурсах Газпрому будет почти невозможно уложиться в сроки, названные Путиным: конец 20-первый квартал 21 года.

Российская пропаганда уже пробует на зуб тему "Не очень-то и хотелось, нам спешить некуда, можем построить когда захотим. И вообще СП-2 можно переориентировать на поставки водорода – очень перспективный и востребованный вид бизнеса. Правда, для этого нужно иметь мощности для производства водорода, которые нужно будет построить для такой переориентации – но в данном случае важнее подготовиться к срыву строительства и объяснению, почему это не срыв, а так всё было задумано с самого начала.