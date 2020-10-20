США не приняли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

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20.10.2020, 20:08, Новости дня

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что международному сообществу не нужна предложенная Россией концепция коллективной безопасности в Персидском заливе.

«Господин (глава МИД РФ Сергей – прим. ВЗГЛЯД) Лавров, я ценю то внимание, которое сегодня РФ уделила теме безопасности в Персидском заливе, но при всем уважении, я не согласна с решением, которое вы предложили. Международному сообществу не нужен еще один механизм для обеспечения безопасности в Заливе», – цитирует РИА «Новости» Крафт.

Напомним, МИД РФ представил концепцию 23 июля 2019 года. Она предполагает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем позволит создать постоянную организацию. Кроме того, Москва предложила создать в регионе демилитаризованные зоны, отказаться от постоянного размещения военных из стран, расположенных за пределами зоны Персидского залива, а также наладить между военными горячие линии.

В январе 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива по-прежнему остается на столе.



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