Беспилотник из зоны карабахского конфликта разбился в Иране

20.10.2020, 20:08, Новости дня

На территории провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана разбился беспилотник из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, передает агентство IRNA.

Погибших в результате крушения нет. Экспертам предстоит определить, армии какой страны принадлежал беспилотник. Провинция Восточный Азербайджан граничит как с Азербайджаном так, и с Арменией. По данным агентства, этот аппарат «из зоны конфликта в Нагорном Карабахе», передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армия обороны Карабаха с начала эскалации конфликта в регионе сбила около десяти беспилотников «Байрактар» турецкого производства, были захвачены обломки одного из аппаратов.