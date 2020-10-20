 

Студент МГИМО осужден за избиение сына Жванецкого

20.10.2020, 20:08, Новости дня

Никулинский суд Москвы во вторник приговорил к двум годам и одному месяцу колонии студента МГИМО Асылбека Хисами за избиение сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого, сообщили в пресс-службе суда.

«Хисами признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 162 УК РФ («Разбой»). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к двум годам и одному месяцу колонии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что участник драки с сыном сатирика Михаила Жванецкого является гражданином страны.

Напомним, в Сети появилось видео драки возле ресторана на западе Москвы, в ходе которой пострадал сын Жванецкого. По информации СМИ, на сына сатирика Дмитрия Жванецкого напали два студента МГИМО. По итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.

Позднее Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, которого ранее задержали по подозрению в ограблении друга Дмитрия Жванецкого.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / ВОЗ остановила испытания четырех потенциальных лекарств от коронавируса

16.08 / Боевики нарушили перемирие на Донбассе установкой инженерного оборудования

20.09 / В горсовете Харькова рассказали о состоянии Кернеса и опровергли фейки о том, что его “специально заразили”

14.08 / Лукашенко: Я пока живой и не за границей

15.08 / Путин и Лукашенко выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в Белоруссии

26.07 / Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

29.09 / Американские ученые по-новому «взвесили» Вселенную

02.07 / Le Monde – ссора с Турцией заставила Францию оставить НАТО без поддержки в Средиземном море

15.08 / Глава ЦИК Украины: Приближенные к Офису президента люди добивались отставки членов комиссии

21.08 / В Белоруссии предупредили о риске девальвации национальной валюты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска