Власти Москвы потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами с помощью телефонов

20.10.2020, 20:05, Разное

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы выделил более 155 млн рублей на комплексную систему мониторинга пассажиропотока. Соответствующие контракты на сайте госзакупок заметил «Коммерсант».

На столичных остановках общественного транспорта установят 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств через Bluetooth и Wi-Fi в радиусе 50 метров. С их помощью можно будет отслеживать траекторию движения жителей за день, неделю, месяц и год. Система будет работать заодно с камерами видеонаблюдения. Общую информацию о пассажирах будут передавать в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы.

Проект сформирован по примеру Сингапура, Лондона и Берлина и не предусматривает получение личных данных, его «цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», пояснили в пресс-службе ЦОДД.

Сотрудник крупной IT-компании объяснил «Коммерсанту», что Wi-Fi и Bluetooth постоянно включен только у 30 процентов владельцев смартфонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Цифровой концлагерь». Будет ли РФ усиливать цифровую слежку под предлогом борьбы с коронавирусом по опыту Китая?

Ранее ЦОДД разместил на сайте госзакупок тендер (максимальная сумма контракта — около 98 млн рублей), чтобы найти компанию, которая будет заниматься «работами по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Модернизация заключается в использовании дорожных передвижных камер для распознавания нарушителей режима самоизоляции.