 

МЧС доставит гуманитарную помощь в Анголу и Кабо-Верде

20.10.2020, 19:48, Новости дня

Самолетом Ил-76 МЧС РФ из Москвы во вторник будет осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде.

Гуманитарная помощь будет оказана в соответствии с решением правительства РФ в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте МЧС.

Также уточняется, что почти 22 тонны груза включают в себя индивидуальные средства защиты, медицинские изделия и средства дезинфекции.

Ранее сообщалось, что самолет МЧС РФ прилетел в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи. На тот момент в Зимбабве было выявлено 6 тыс. 837 случаев коронавируса, умерли 206 человек.

Кроме того, 5 сентября самолетом Ил-76 МЧС России была доставлена гуманитарная помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. РФ направила средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Общий объем средств – 25 тонн.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).



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