 

Goldman Sachs выплатит США 2,8 млрд долларов за скандал с фондом 1MDB

20.10.2020, 19:48, Новости дня

Американский банк Goldman Sachs выплатит властям США порядка 2,8 млрд долларов и признает ответственность за скандал с выводом денег из государственного малазийского фонда 1MDB, пишет Wall Street Journal.

Дочернее предприятие американского банка в Малайзии на этой неделе признает вину в предъявленных обвинениях, банк одобрит договоренность, по которой предусмотрено признание вины и отказ от судебного разбирательства в США, передает ТАСС со ссылкой на публикацию WSJ.

При этом Goldman Sachs придется выплатить минюсту США штраф в 2,2 млрд долларов и дивиденты в размере почти 600 млн долларов в рамках урегулирования претензий.

Банк, по состоянию дел на 30 сентября, отложил 3,2 млрд долларов на эти издержки.

В 2019 году по делу 1MDB в Малайзии задержали продюсера голливудских фильма «Волк с Уолл-стрит», пасынка экс-премьер-министра Малайзии Риза Азиза. Отмечается, что Риза оказался вовлечен в скандал с фондом 1MDB. По предварительным данным, Риза тратил средства из малайзийского госфонда для покупки дорогой недвижимости в США и Великобритании и финансировал свою кинокомпанию Red Granite Pictures.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Дональд Трамп затеял «войну консульств» с Китаем, чтобы скрыть свой провал в борьбе с пандемией

07.09 / BMW M8 Gran Coupe First Edition заметили в Испании

23.07 / Россия объявила в международный розыск молдавского бизнесмена

04.08 / Кабмин Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

19.10 / Японские ученые разработали безопасный алгоритм рассадки гостей за столом

06.07 / Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в закрытии нефтепровода

08.10 / Названы особенности вакцинации пожилых людей от коронавируса

10.10 / Глава латвийского общества военных ветеранов выслан в Россию

15.08 / Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном

24.08 / На турнире в США Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска