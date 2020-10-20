Goldman Sachs выплатит США 2,8 млрд долларов за скандал с фондом 1MDB

20.10.2020, 19:48, Новости дня

Американский банк Goldman Sachs выплатит властям США порядка 2,8 млрд долларов и признает ответственность за скандал с выводом денег из государственного малазийского фонда 1MDB, пишет Wall Street Journal.

Дочернее предприятие американского банка в Малайзии на этой неделе признает вину в предъявленных обвинениях, банк одобрит договоренность, по которой предусмотрено признание вины и отказ от судебного разбирательства в США, передает ТАСС со ссылкой на публикацию WSJ.

При этом Goldman Sachs придется выплатить минюсту США штраф в 2,2 млрд долларов и дивиденты в размере почти 600 млн долларов в рамках урегулирования претензий.

Банк, по состоянию дел на 30 сентября, отложил 3,2 млрд долларов на эти издержки.

В 2019 году по делу 1MDB в Малайзии задержали продюсера голливудских фильма «Волк с Уолл-стрит», пасынка экс-премьер-министра Малайзии Риза Азиза. Отмечается, что Риза оказался вовлечен в скандал с фондом 1MDB. По предварительным данным, Риза тратил средства из малайзийского госфонда для покупки дорогой недвижимости в США и Великобритании и финансировал свою кинокомпанию Red Granite Pictures.