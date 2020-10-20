В Великобритании добровольцев хотят заражать коронавирусом

20.10.2020, 19:45, Разное



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Как сообщает Reuters со ссылкой на правительство Великобритании, если разрешения регулирующих органов будут получены в планируемые сроки, программа стартует уже в январе. Клинические испытания будут проводиться учеными Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) совместно с компанией hVIVO.

Исследователям предстоит определить минимальную дозу коронавируса, при которой у молодых людей 18-30 лет с высокой вероятностью разовьется COVID-19. На первых этапах программы может быть задействовано до 90 добровольцев. В ходе программы будет исследоваться эффективность различных вакцин и потенциальных лекарств от коронавируса. По мнению специалистов Имперского колледжа Лондона, эксперимент поможет улучшить понимание как самого вируса, так и развитие заболевания COVID-19, и это ускорит разработку новых методов лечения и профилактики. Ученые также смогут узнать, может ли вакцина предотвращать не только заболевание, но и передачу инфекции другим людям.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения выпустила документ, в котором сформулированы руководящие этические принципы испытания вакцины от COVID-19 на людях. ВОЗ допускает возможность исследования на зараженных людях в качестве экстренной меры с соблюдением ряда важнейших условий: добровольное участие, информированность о возможных последствиях и т.д. Кроме того, в испытаниях должны участвовать люди с наименьшим риском тяжелого течения заболевания в возрасте от 18 до 30 лет.

В июле более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, написали открытое письмо, в котором призвали добровольцев, участвующих в клинических испытаниях, подвергнуться воздействию патогеном. Письмо также подписали 2000 добровольцев, участвующих в исследованиях.

Авторы письма подчеркнули, что во время пандемии намеренное заражение добровольцев не нарушает этики клинических испытаний, поскольку у научного сообщества нет времени ждать, когда добровольцы заразятся в естественных условиях. Намеренное заражение уже не раз применялось в борьбе с другими опасными инфекциями — например, при разработке вакцин от малярии, тифа и гриппа.