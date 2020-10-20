Роды вместе! – Личное мнение

20.10.2020, 19:40, Разное

Актёры третьего эшелона Стычкин и Сутулова наконец-то родили ребёнка.

Ей — 40. Ему 46. Вместе недавно. Оба — красавцы писанные. Чо б не родить? Родили.

Надеюсь, что тут получится как в математике, когда минус на минус ляжет, и выйдет плюс, но надежды на это мало.



Зря ты лыбишься, Стычкин.

Казалось бы, почему не порадоваться за людей со столь альтернативной внешностью и таким же талантом, что нашли друг друга и обрели ребёнка, но попрошу не торопиться. Всё не так просто.

Рожали ребята вместе. В прямом смысле, я не шучу.

Сорокалетняя баба Сутулова рассказала, что на родах присутствовал её муж. Так торопился в роддом, что даже грим не снял.

«Родил парня, принял, все проверил и отправил греться.

В эпоху чумы очень ценно, что человека могут с первых секунд жизни встретить и мама, и папа. Парня встретила практически мужская компания. С сильным гендерным перевесом, во всяком случае (дошутилась я про шовинизм). Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Мужики шутили, снимали нас на телефон… Никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (ничего интересного — грим не успел смыть).

Короче, было весело и совершенно не страшно! рассказала Сутулова, вы видели её в Содержанках.

Ну, не страшно, так не страшно. Но это — пока тебе ещё не страшно, Оленька. Счас станет, уверяю тебя.

Вот у мужчин в 46 лет совсем не как в 18. Если в юности и полено красиво, и прыщавая птушница в радость, то с годами становится важна эстетика.

Какая эстетика в родах? Я, конечно, сама не рожала, но наслышана: писька скрипит и рвётся, кровища хлещет, морда — в корчах.

И тут на эту всю физиологию приглашён посмотреть 46-летний муж и какие-то ещё мужики, снимающее происходящее на телефон.

Давайте дальше представим себе мысли мужа. Вот, Стычкин, встань и иди сюда: чего ты там подумал? Что больше ни-ни? Правильно, Стычкин, можешь идти и сесть грустить дальше.

Да ладно б, Стычкин. Я вообще с трудом себе представляю мужчину, который смог бы после совместных родов любить жену. Нет, ну духовно — возможно. Как человека — сострадать, жалеть. Но физически, когда увидел, как из её влагалища лезет, как таракан на свет, чья-то голова?

Сомневаюсь, что после подобного перфоманса вообще возможна супружеская половая жизнь.

Что в голове у баб, зазывающих мужей на роды? Что в голове тех оладухов, которые туда приходят?