 

Рабочих АвтоВАЗа переведут на «удалёнку»

20.10.2020, 19:37, Разное

В связи с распространением коронавирусной инфекции мэрией Тольятти принято решение с понедельника, 26 октября, закрыть завод АвтоВАЗ с переводом всех работников на удалённую работу.

По заявлению главы города Сергея Анташева, мера вводится после совещания с руководством концерна.

– Вы все прекрасно видите ситуацию: больницы переполнены, свободных коек больше нет, нужно срочно что-то делать, но просто закрыть завод и оставить половину города без работы мы тоже не можем, поэтому было принято такое компромиссное решение, как перевод на дистанционную работу 100% сотрудников», — заявил мэр.

Президент ПАО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис в свою очередь отметил, что качество сборки автомобилей при этом никак не пострадает:

– Мы выдадим каждому рабочему листы металла, ведро с болтами и прочие узлы автомобиля, а также чертежи по которым они с лёгкостью смогут собрать машину у себя в квартире. В Тольятти у мужиков руки золотые, а все необходимые для сборки инструменты у каждого есть дома. Так что я не сомневаюсь, что как только вторая волна коронавируса пройдёт, в каждой второй тольяттинской квартире будет стоять новенькая и готовая к продаже «Лада Гранта».

– В совете директоров АвтоВАЗа добавили, что цена собранных в домашних условиях автомобилей не будет сильно выше сошедших с заводского конвейера: «Ну может на какие-то жалкие 40% всего подороже выйдет, — отметил председатель совета директоров Николя Мор.

В ближайшее время также ожидается переход на «удалёнку» ещё одного российского автогиганта — Горьковского автозавода (ГАЗ), расположенного в Нижнем Новгороде. Заминка связана с тем, что некоторые рабочие предприятия жалуются, что в их квартирах может не хватить места для сборки «Газели».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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