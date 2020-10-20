 

Кэти Холмс устроила велосипедную прогулку по Нью-Йорку со своей дочкой Сури и бойфрендом Эмилио Витоло

20.10.2020, 19:25, Разное

В прошлом году Кэти Холмс завершила свой 6-летний роман с актером Джейми Фоксом, который тщательно скрывала от посторонних глаз. Но сейчас она встречается с 33-летним шеф-поваром Эмилио Витоло, которого то и дело “демонстрирует” публике. Вчера, например, 41-летняя актриса появилась с бойфрендом на улицах Нью-Йорка во время велосипедной прогулки.

Сури Круз и Кэти ХолмсСначала папарацци застали Кэти в компании ее 14-летней дочери Сури: они воспользовались городским прокатом велосипедов и насладились заездом. Выглядели мама и дочь почти одинаково – обе выбрали черные брюки и светлый верх: блуза с рукавами-фонариками на Сури, простая футболка – на Кэти. Спустя время папарацци запечатлели Холмс уже без дочери, но с новым бойфрендом. В отличие от Кэти, Эмилио выбрал строгий аутфит total black – джинсы, водолазку и пальто. Знаком ли Витоло с Сури Круз, доподлинно неизвестно, но вчера они так и не пересеклись.

Кэти Холмс и Эмилио ВитолоКэти Холмс и Эмилио Витоло

Эмилио очень обаятелен и не прочь пофлиртовать. Можно легко понять Кэти, которая в него влюбилась. Он ей действительно нравится. Она целыми днями пишет ему сообщения. Ему льстит ее внимание,

– рассказал инсайдер People. О личной жизни Эмилио известно не так много: он был помолвлен с дизайнером Рейчел Эммонс – в прошлом году она публиковала в Instagram фото с подписью “Будущая миссис”. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что вскоре Рейчел закрыла свой аккаунт, а сообщений о свадьбе так и не последовало. Говорят, что Эмилио расторг с ней помолвку, как только закрутил роман с Кэти.



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