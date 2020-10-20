Король Виллем-Александр и королева Максима завершили отпуск в Греции через день после его начала из-за негодования народа

20.10.2020, 19:25, Разное

На прошлой неделе, в пятницу, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми отправились в отпуск в солнечную Грецию. Но отдыхать на роскошной вилле на берегу Средиземного моря им пришлось недолго – всего один день. Уже в субботу Его Величество узнал о негодовании народа, вызванном их семейным отпуском, и принял решение спешно вернуться на родину. Все дело в том, что буквально за три дня до отъезда монаршего семейства голландское правительство настоятельно рекомендовало гражданам провести осенние каникулы дома во избежание распространения коронавируса.

Мы отменяем наши каникулы. Мы видим реакцию людей через сообщения в СМИ. Она очень сильная и влияет на нас. Мы не хотим подвергать сомнению рекомендации: для того, чтобы взять под контроль распространение Covid-19, нужно следовать предписаниям врачей. Обсуждения, которые возникнут после нашего отпуска, этому не поспособствуют, – говорится в официальном заявлении короля.

Отметим, что проблема с греческими каникулами у Виллема-Александра и Максимы возникает уже не первый раз. В августе в сети появилась фотография, на которой монархи позируют – невероятно в современных условиях! – плечом к плечу с владельцем ресторана на острове Милос. За несоблюдение дистанции пара подверглась осуждению, за что им пришлось также публично извиняться.