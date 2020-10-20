После крушения вертолета под Вологдой возбуждено дело

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20.10.2020, 17:03, Новости дня

После крушения вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело, информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.

«Ярославским следственным отделом на транспорте… по факту крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования в связи с гибелью гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева в авиакатастрофе.

«Накануне мы обсуждали развитие вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение. Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины. Для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким», – сказал Кувшинников, передает ТАСС.

В правительстве региона добавили, что к этому моменту найден один погибший – Олег Васильев. Его опознала супруга, которая приехала на место крушения.

Во вторник МЧС получило сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское в Татарстане. После катастрофы Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

СМИ сообщили, что в результате ЧП погиб руководитель резиденции Деда Мороза Олег Васильев.



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