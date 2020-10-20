 

Добровольцев в Британии умышленно заразят коронавирусом

20.10.2020, 17:03, Новости дня

Правительство Великобритании одобрило проведение испытаний, в рамках которых добровольцев намеренно заразят коронавирусом.

Как информирует Bloomberg, правительство Великобритании подписало контракт с фармацевтической компанией Open Orphan Plc о запуске программы Human Challenge, которая поможет ускорить разработку вакцины от COVID-19, передает РИА «Новости».

В рамках испытаний группу добровольцев намеренно заразят коронавирусной инфекцией и определят минимальную дозу, необходимую для поражения человека SARS-CoV-2. Отмечается, что за состоянием испытуемых будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию в эксперименте не допустят.

Согласно утверждениям фармацевтической компании, исследование является необычным, так как подобные испытания проводят на добровольцах только при наличии известных методов лечения с доказанной эффективностью. В Open Orphan Plc признают, что данная программа вызывает вопросы с точки зрения этики, и подчеркивают, что инициатива должна пройти оценку властей и специально созванного комитета.

Компании-разработчики вакцин Pfizer Inc. и AstraZeneca заявили агентству, что не планируют участвовать в подобных испытаниях. В то же время, в Johnson & Johnson подчеркнули, что «смотрят за ними с осторожностью».

На эксперимент планируют выделить 43 млн долларов. Также известно, что их намерены провести в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне.

Как отмечается, сторонники исследования видят в нем пользу для ученых: по их мнению, оно поспособствует расширению знаний об иммунитете, действенности вакцин, а также поможет оценить риски повторного заражения человека коронавирусом.

Ранее американская компания Johnson&Johnson сообщила, что «временно приостановила дальнейшее предоставление» вакцины в рамках «всеобщих испытаний» в связи с «необъясненной болезнью у участника исследования».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / ВОЗ объяснила новую вспышку коронавируса в Европе поведением молодежи

19.10 / Алиев о Нагорном Карабахе: Армянская армия терпит фиаско, но мы готовы решить вопрос политическим путем

30.08 / В будущем Sony сократит производство электроники

16.08 / Собрались десятки тысяч человек на митинг оппозиции в Минске

28.06 / В нелегальной вырубке леса на 1,2 млн грн подозревают шесть человек во главе с чиновником лесхоза

12.09 / Евродепутат предложил ввести санкции против российских пропагандистов, поддерживающих Лукашенко

20.10 / Лавров привлек внимание генсека СЕ к водной блокаде Крыма

09.10 / Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для проведения консультаций по Карабаху

20.09 / На местные выборы в Херсонской области от “Слуги народа” идет соратник Мангера – СМИ

07.10 / В Кремле усомнились в участии Тихановской в жизни Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска