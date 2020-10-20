 

В торговой сети «Пятёрочка» появились пищевые добавки, содержащие антитела к COVID-19

20.10.2020, 19:04, Разное

В торговой сети «Пятёрочка» в продаже появились пищевые добавки, содержащие антитела к COVID-19, разработанные новосибирским центром «Вектор».

По словам создателей марки «Красная цена», у продуктов приятный вкус, напоминающий «рафаэлло». Пресс-служба утверждает, ссылаясь на результаты исследования учёных, что добавки безопасны и эффективны, как и другой препарат «Вектора» — вакцина «ЭпиВакКорона».

Руководство торговой сети надеется, что новый продукт поможет выработать коллективный иммунитет у россиян: «Пищевые добавки, в отличие от вакцины, сможет купить каждый желающий. Их можно будет использовать в качестве десерта к чаю или кофе. Надеемся, они украсят новогодние и рождественские столы россиян»

Миндзрав подтвердил регистрацию препарата с условием «дальнейшего исследования в ходе массовых продаж». В министерстве также прокомментировали недоверие к пищевым добавкам со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Им просто нужно попробовать эти продукты на вкус. А потом сдать анализы, и они убедятся, что качество высокое и польза для иммунитета очевидна».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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