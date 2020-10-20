Астрофизики NASA обнаружили на Луне гигантские следы

20.10.2020, 18:53, Разное

Астрофизики NASA смогли обнаружить гигантские следы на поверхности Луны. Спутник посетили 12 астронавтов за все время исследований, однако выявленные тропы не мог оставить человек, полагают ученые.

Одним из тех, кто последним ступил на поверхность Луны, является Харрисон Шмитт. Геолог был участником миссии “Аполлон-17” и должен был собирать грунт долгое время. Астронавт во время пребывания в космосе смог изобрести собственную технику походки, благодаря чему можно было преодолевать большие расстояния быстрее. Ученый совершал скольжения над поверхностью и когда дотрагивался до нее, отталкивался пальцами ног. Следы Шмитта сохранились по прошествии 40 лет, однако в 30 милях от посадки аппарата астронавты обнаружили похожие отметины.

По словам ученого NASA Питера Шульца, следы выглядят так, словно по Луне кто-то маршировал. Следов было много, и они оказались огромными. Геолог Бенджамин Вайс уверен: новое открытие не имеет никакой связи с человеческой деятельностью. Он предположил, что обнаруженные прямые цепи дыр могут указывать на наличие под поверхностью лавовой “трубы”, несшей магму. Это подтверждает версию об активном вулканизме на Луне и огромных равнинах лавы, которые были там миллионы лет назад.