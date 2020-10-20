Ученые обнаружили способность кофе к замедлению прогрессирования рака толстой кишки

20.10.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили новое полезное свойство кофе. По словам исследователей, популярный напиток способен замедлять прогрессирование рака толстой кишки.

В рамках исследования ученые, представляющие специализированный медицинский онкологический центр Dana-Farber Canser Institute (Бостон, США), изучили базу данных 1,1 тысячи американцев, у которых был диагностирован метастатический рак толстой кишки. Анализ ежедневного рациона исследуемых показал, что пациенты, употреблявшие две-три чашки кофе ежедневно, жили дольше тех, кто не имел пристрастия к данному напитку. Также у поклонников кофе был замечен процесс замедления развития онкозаболевания. Причем данная закономерность не зависела от содержания в упомянутом продукте кофеина. Более того, у употреблявшие кофе в количестве более четырех чашек в день, позитивный эффект был выражен еще больше. В настоящее время специалисты не пришли к окончательному выводу о причинах указанной динамики, однако полагают, что они заключаются в химических составляющих напитка. В частности, для кофе характерны стимулирующие, антиоксидантные, противовоспалительные и даже противоопухолевые свойства.

Впрочем, авторы научной работы подчеркнули, что потенциальное свидетельство полезности кофе вовсе не является явной причиной его использования для лечения рака толстой кишки. Чтобы получить дополнительные данные в упомянутом вопросе, медики анонсировали продолжение исследования. Также, во избежание неблагоприятных побочных эффектов, они рекомендуют обсудить вопрос употребления напитка с лечащим врачом.