Рэпера Моргенштерна на концерте в Москве публично оскорбили

20.10.2020, 18:53, Разное

Рэпер Моргенштерн попал под горячую руку своих поклонников прямо во время концерта в Москве. Пришедшие на выступления фанаты публично оскорбили звезду, возмутившись его поведением.

Рэп-исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, попал в неприятную ситуацию в одном из ночных заведений столицы. Эпатажного артиста, нередко совершающего экстравагантные выходки, оскорбили публично в клубе Gipsy. Как оказалось, публике, пришедшей на концерт звезды, не понравилось поведение кумира. Инцидент произошел во время дуэтной песни с Тимати “El Problema”, сейчас покоряющей всевозможные хит-парады страны и ближнего зарубежья. Как только на сцене появился 22-летний рэпер, толпа, находящаяся у сцены, хором послала его на три буквы.

Причиной такой выходки фанатов была неуместная, по мнению многих, шутка, прозвучавшая из уст Моргенштерна. Во время записи хита на студии он включил в запись звук испускающегося его организмом воздуха. Позже певец пояснил об этом поклонникам своего творчества. Реакция Моргенштерна не заставила себя ждать, однако он не стал устраивать скандал. Артист обратился к публике, использовав при этом слово «ребята». Рэпер указал, что подобное поведение в отношении него, как серьезного артиста, является проявлением неуважения.

Как пишет «Инфореактор», несмотря на то, что Моргенштерн позже принес свои извинения как коллеге, так и всем слушателям шлягера, это не удовлетворило всех фанов.