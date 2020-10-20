 

Рэпера Моргенштерна на концерте в Москве публично оскорбили

20.10.2020, 18:53, Разное

Рэпер Моргенштерн попал под горячую руку своих поклонников прямо во время концерта в Москве. Пришедшие на выступления фанаты публично оскорбили звезду, возмутившись его поведением.
Рэп-исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, попал в неприятную ситуацию в одном из ночных заведений столицы. Эпатажного артиста, нередко совершающего экстравагантные выходки, оскорбили публично в клубе Gipsy. Как оказалось, публике, пришедшей на концерт звезды, не понравилось поведение кумира. Инцидент произошел во время дуэтной песни с Тимати “El Problema”, сейчас покоряющей всевозможные хит-парады страны и ближнего зарубежья. Как только на сцене появился 22-летний рэпер, толпа, находящаяся у сцены, хором послала его на три буквы.

Причиной такой выходки фанатов была неуместная, по мнению многих, шутка, прозвучавшая из уст Моргенштерна. Во время записи хита на студии он включил в запись звук испускающегося его организмом воздуха. Позже певец пояснил об этом поклонникам своего творчества. Реакция Моргенштерна не заставила себя ждать, однако он не стал устраивать скандал. Артист обратился к публике, использовав при этом слово «ребята». Рэпер указал, что подобное поведение в отношении него, как серьезного артиста, является проявлением неуважения.

Как пишет «Инфореактор», несмотря на то, что Моргенштерн позже принес свои извинения как коллеге, так и всем слушателям шлягера, это не удовлетворило всех фанов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Малахов и другие на открытии ярмарки Cosmoscow

16.08 / Мнение: Мотивация без короны

25.08 / Авианосец «Адмирал Кузнецов» станет кораблем народа огня в сериале «Повелитель стихий» от Netflix

18.07 / В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

19.07 / Стали известны подробности пребывания отечественных звёзд на фестивале «Славянский базар»

26.07 / Компании, выпускающие кредитные карты, блокируют покупку американцами золота и серебра

21.09 / Соратница Тихановской обратилась к белорусам из СИЗО: Я ни о чем не жалею

19.08 / Эксперт: Лукашенко нужно срочно делать Белоруссию частью России

04.10 / В японском тысячелетнем храме «проступили» лики святых

05.07 / Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников записал песню о «многоразовой маске»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска