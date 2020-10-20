Ребенок погиб в Подмосковье при разрыве снаряда времен войны
20.10.2020, 18:48, Новости дня
Ребенок погиб в детско-юношеском патриотическом центре «Созвездие» в Лобне в результате разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.
Смерть мальчика наступила вследствие повреждения артерии, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается, что погибшему было 14 лет. Он самостоятельно разбирал снаряд, взрослые рядом не находились. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет.
В ноябре 2019 года в Ленинградской области мужчина, скончался от ранений, полученных при разрыве снаряда времен войны в жилом доме.
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