Ребенок погиб в Подмосковье при разрыве снаряда времен войны

20.10.2020, 18:48, Новости дня

Ребенок погиб в детско-юношеском патриотическом центре «Созвездие» в Лобне в результате разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.

Смерть мальчика наступила вследствие повреждения артерии, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что погибшему было 14 лет. Он самостоятельно разбирал снаряд, взрослые рядом не находились. Разрушений и пожара от разрыва снаряда нет.

В ноябре 2019 года в Ленинградской области мужчина, скончался от ранений, полученных при разрыве снаряда времен войны в жилом доме.