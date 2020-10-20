 

США не признали Белоруссию рыночной экономикой

20.10.2020, 18:48, Новости дня

Белоруссия не получит статус рыночной экономики и останется нерыночной, такое решение приняло министерство торговли США, говорится в сообщении ведомства.

«Сегодня министерство торговли США объявило о решении, что Белоруссия остается страной с нерыночной экономикой в соответствии с антидемпинговым законодательством США. В результате этого решения минторговли продолжит относиться к Белоруссии как к нерыночной экономике с точки зрения расчета демпинговых границ в антидемпинговых делах министерства», – передает сообщение американского министерства РИА «Новости».

Напомним, в феврале по просьбе Минска минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой.



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