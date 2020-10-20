“Три заказа в секунду”. Издатели книги о Стусе рассказали, как взлетела ее популярность после запрета

20.10.2020, 18:35, Новости дня

За первый день после решения суда по иску нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука против Вахтанга Кипиани харьковское издательство получило более 9 тыс. предзаказов на книгу “Дело Василия Стуса”. Об этом Общественному сообщила гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

По ее словам, заказов было так много, что система платежей ввела финансовый мониторинг переводов. Поэтому платежи проходят медленнее и издательство не может подсчитать точное количество оплаченных предзаказов.

“Финмониторинг мы не можем отменить. Нам показывало, что у нас было три заказа в секунду. Не каждую секунду, но и такое было”, – сказала гендиректор издательства.

Решение об окончательном объеме нового тиража еще не принято, рассказала Орлова.

“Вчера в 17 часов я уже думала: “Да, будем печатать, пожалуй, 10 тыс.”. Тогда мы решили, потому что у нас еще были заказы, печатать 15 тыс. На 15 тыс. у нас не хватило бумаги, и ее нигде нет, потому что сейчас выборы и вся бумага ушла на них. Поэтому не только от нас зависит, на какой мы тираж выйдем. Думаю, где-то на 15 тыс. мы остановимся. А дальше будем собирать заказы и, если они еще будут, тогда печатать следующий тираж”, – сказала Орлова.

Украинский поэт, диссидент Василий Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге Кипиани “Дело Василия Стуса” собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Первое заседание по иску Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма “Заборонений” о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.