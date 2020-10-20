Ткаченко заявил, что купит часть тиража книги о Стусе для украинских библиотек

20.10.2020, 18:35, Новости дня

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что за личные деньги купит часть тиража книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”. Об этом Ткаченко написал 20 октября в Facebook.

“Создатель темников решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума [президента России Владимира] Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции”, – написал министр.

Он отметил, что Министерство культуры рекомендует книгу к чтению.

“И пока дело будет в апелляции, лично закуплю часть тиража для национальных библиотек”, – резюмировал Ткаченко.

Книга про справу щодо Василя Стуса та МедведчукТворець «темників» вирішив знову виступити у звичній для себе ролі… Posted by Олександр Ткаченко on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге Кипиани “Дело Василия Стуса” собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Первое заседание по иску иску нардепа от “оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу “Дело Василия Стуса”.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма “Заборонений” о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.