Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем

20.10.2020, 18:23, Разное

Владимир Зеленский 20 октября выступил с посланием к Верховной раде. Президент затронул вопрос Крыма и Донбасса и пообещал водрузить украинский флаг над Донецком и включить гимн Незалежной над стадионом “Донбасс-Арена”.

Вернуть контроль над утерянными территориями можно с помощью международного сообщества, заявил Зеленский. Для этого Киев намерен создать так называемую крымскую платформу, чтобы координировать усилия для давления на Россию.

По словам Зеленского, он обсуждал инициативу с лидерами стран ЕС, а также Турции и Канады. Они подтвердили свою готовность помочь вернуть Крым и Донбасс Украине, заявил президент.

Далее Зеленский порассуждал, что будет после “деоккупации” Крыма и Донбасса. По его словам, амнистию проведут лишь для тех, кто за последние годы не запятнал себя кровью.

Зеленский считает, что достойное будущее у жителей Крыма и Донбасса может быть только в составе Украины. Он пообещал, что для этих территорий будут выработаны льготы и преференции, а инвесторам предоставят гарантии.

Ранее в интервью телеканалу BBC Зеленский заявил, что уйдет с поста президента, если не вернет Донбасс. По его словам, после возвращения утраченных территорий необходимо заключить мир с Россией.

На слова Зеленского ответили в Москве. В Кремле приветствовали усилия по окончанию войны в Донбассе, но не признали наличия крымской проблемы. Президент Владимир Путин неоднократо заявлял, что вопрос полуострова закрыт.

В интервью австрийскому телеканалу ORF, Владимир Путин сказал: вопрос Крыма закрыт окончательно ���� pic.twitter.com/Rr0RgQWRxD

— Swiss©️Vatnik (@KissMyBlacklist) June 4, 2018