 

У водонепроницаемого Google Pixel 5 экран отходит от корпуса

20.10.2020, 18:17, Разное

В конце сентября новый смартфон представила компания Google, Pixel 5 должен был стать новым устройством премиального сегмента. Однако, как оказалось, у водонепроницаемого гаджета экран отходит от корпуса.
По сообщениям в Сети, указанный зазор между дисплейной панелью и корпусом присутствует в аппаратах изначально, а не появляется со временем в процессе использования. Причем отходит он в разных местах по всему периметру экрана, что вызывает опасения по поводу дальнейшей эксплуатации девайса.

При этом согласно официальной информации, предоставляемой производителем, Google Pixel 5 получил сертификат защищенности по стандарту IP68. Причем количество выявленного брака в аппаратах все время становится больше, о чем покупатели сообщают в соцсетях и на разнообразных технофорумах.

В основном зазор наблюдается в районе лотка для SIM-карты, фронтальной камеры и не верхней части смартфона. Причем чаще всего дефект отмечается у владельцев черной версии Google Pixel 5. Причиной появления щели между экраном и лицевой панелью, является, скорее всего, производственный брак. Однако представители самой компании пока никак не комментируют ситуацию. Стоит отметить, что стоимость смартфона в зависимости от модификации равна 500-700 долларам США.



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