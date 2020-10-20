Представлена новая Nokia стоимостью менее 200 долларов

20.10.2020, 18:17, Разное

На рынке мобильных технологий появится новый бюджетный смартфон. Компания HMD Global представила Nokia 2 V Tella стоимостью дешевле 200 долларов.

Аппарат начального уровня получил небольшой дисплей и не слишком мощный процессор, однако его стоимость компенсирует эти моменты. При этом экран в 5,45 дюйма может понравиться любителям более компактных устройств. В ближайшее время Nokia 2 V Tella начнут продавать на территории Соединенных Штатах, его реализацией займется оператор Verizon, на ресурсах которого за смартфон нужно будет заплатить 168 долларов.

Кроме чипсета MediaTek Helio A22 с четырьмя ядрами и одним кристаллом, устройство также получило экран формата HD+. Дополняет SoC 2-гигабайтный чип оперативной памяти, а музыку, фото и видео в гаджете можно хранить на встроенном флэш-накопителе вместительностью 16 гигабайт. Основная камера в 2 V Tella от Nokia двойная с датчиками в 2 и 8 мегапикселя, оснащенная системами автофокуса и искусственным интеллектом для отображения яркости и глубины даже в условиях недостаточного освещения.

Аккумуляторная батарея смартфона объемом в 3 тысячи мАч, как обещают в руководстве компании-производителя, даст возможность использовать телефон без подзарядки целых два дня. Для удобства использования фирменных сервисов аппарат оборудовали специальной кнопкой для включения Google Assistant. Работает новинка на десятой версии операционной системы Android 10.