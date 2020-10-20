В шоу «Прямой эфир» предположили, кто заменил Владимиру Конкину умершую жену

20.10.2020, 18:17, Разное

Во время съемок шоу «Прямой эфир» подруга Аллы Конкиной пояснила о том, что перед смертью супруга актера сама выбрала человека, которому могла бы доверить своего мужа Владимира Конкина. На телеканале «Россия-1» также предположили, кто мог заменить артисту умершую десять лет назад жену.

Алла Конкина перед смертью попросила подругу, чтобы она не оставляла Владимира Алексеевича. Супруга понимала, что рядом с ним должен быть человек, который позволит и дальше артисту творить. Поэтому она передала приятельнице все свои записи и телефонную книгу с контактами. Жизнь Аллы Конкиной оборвалась в результате продолжительной тяжелой болезни в 2010 году.

В окружении актера уверены, что он связал свою жизнь с помощницей Еленой Переслени. Директор звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» выполняет не только рабочие задания, но и личные поручения Владимира Конкина. На шоу «Прямой эфир» даже предположили, что актер женат на ней, но не афиширует эту информацию. Однако в интервью артист неоднократно заявлял, что в своей жизни любил только одну женщину, которой была его покойная супруга.

Недавно Владимиру Конкину довелось пережить еще одну трагедию – ушла из жизни его дочь София. О гибели звездной наследницы пояснила директор звезды советского кино. Сейчас артист отказывается общаться с друзьями, близкими и прессой, так как разбит горем. Смерть дочери подкосила его здоровье, поэтому рядом находится только его помощница Елена Переслени.