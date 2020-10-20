Ученый Андрей Герасимов назвал причину уязвимости пожилых людей перед COVID-19

20.10.2020, 18:01, Разное

Андрей Герасимов, представляющий Сеченовский университет, назвал главную причину уязвимости пожилых людей перед COVID-19. Ученый считает, что это может быть связано с повышенным содержанием АСЕ2 в их организме, способствующего проникновению патогена в клетки легких.

Коронавирусная инфекция чаще всего поражает представителей старшего поколения, что вызвано своеобразным механизмом проникновения вируса. Для того, чтобы он оказался в клетках легочной ткани, ему необходим поверхностный белок АСЕ2. Уровень последнего в организме с возрастом увеличивается. Старшее поколение находится в группе риска, что связано не только с повышенным инфицированием, но и с развитием тяжелых осложнений во время болезни.

По словам Герасимова, такая особенность коронавируса, как связь с белком АСЕ2, отличает его от других инфекционных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, и распределение людей по группам риска, при которых не носит выраженного характера.