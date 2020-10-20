 

“Клеточная память”: Ученые раскрыли причину развития агрессивного рака кожи

20.10.2020, 18:01, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого нашли причину развития агрессивного рака кожи у людей. По словам ученых, ключом к распространению меланомы являются клетки на краю очага заболевания.
В рамках исследования ученые, представляющие Лондонский университет королевы Марии (Великобритания), выяснили, что в организме больного присутствует процесс высокоинвазивной субполяции клеток меланомы, называемых округло-амебоидными клетками и располагающихся по наружному периметру первичной опухоли. Так, совокупность опухолевых клеток производит молекулу Wnt11, которая на поверхности раковых клеток связывается с молекулой FZD7. Такая динамика затем активирует поочередно белки DAAM1 и Rho A, регулирующие проникновение клеток рака в здоровые ткани. Как объяснили специалисты, стремление клеток меланомы распространиться по всему человеческому организму обусловлено участием сигнальных молекул в развитии эмбриона. В свою очередь, меланома появляется из кожных клеток, отвечающих за выработку пигмента и образующихся из клеток нервного гребня. Последние, к слову, имеют способность к миграции по организму, генерируясь в разные структуры.

“Мы обнаружили механизм, с помощью которого раковые клетки перехватывают программу развития, чтобы стать агрессивными. Это немного похоже на то, что у меланомы есть “клеточная память”, чтобы вернуться в состояние нервного гребня”, – резюмировала один из авторов научной работы, профессор Виктория Санс-Морено. Об этом пишет Nature Communications.



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