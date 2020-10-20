МВФ намерен устроить новый 1944-й год в мировой экономике

20.10.2020, 18:01, Разное

В мировой экономике в ближайшее время может произойти модернизация схемы глобализации. События 1944 года могут повториться по инициативе МВФ, так Фонд намерен спасать страны от кризиса из-за коронавируса.

Представители Международного валютного фонда могут создать все условия для пересмотра модели глобального влияния. Только так, уверены в институции, станет возможным избежать обострения ситуации в экономике. По данным РИА Новости, это вынудит бедные страны сокращать социальные программы, урезая поддержку уязвимых слоев населения.

В 1944 году после проведения Бреттон-Вудской конференции был принят устав Международного валютного фонда. Его подписали почти 45 стран мира, однако делегация СССР отказалась признавать за международной организацией предложенные ее создателями полномочия. Повторение сценария 1944 года может попросту разорить государства с большим долгом по внешним платежам.

Это может закончиться вынужденной продажей крупных государственных предприятий в ряде стран по минимальным ценам. Кроме того, вызывает беспокойство независимых экспертов в ряде стран и так называемое «зеленое» направление энергетики. Для российской экономики, большая доля доходов в которой зависит от цен и спроса на рынке углеводородов, новая политика невыгодна и грозит усилением кризиса для РФ. Поэтому, пишет «Инфореактор», как и 76 лет назад, Москва может отказаться от заключения подобной договоренности «Бреттон-Вудс 2.0».