В Москве раскритиковали США за утилизацию аппаратов ИВЛ

20.10.2020, 18:12, Новости дня

США могли бы вместо утилизации аппаратов ИВЛ «Авента» приобрести адаптеры, чтобы решить проблему разницы напряжения, сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

«Сейчас нам говорят, что оборудование решили утилизировать, потому что не смогли его использовать из-за разницы в напряжении. Но адаптеры для сети еще никто не отменил, и достать их гораздо проще, чем другие аппараты ИВЛ. Опять же, если оборудование не подошло тебе, почему нельзя передать его третьей стороне? Зачем уничтожать оборудование, которое в наше время на вес золота?» – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению депутата, желание властей разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным.

«Речь шла о человеческих жизнях. Правительство согласилось принять и частично оплатить аппараты «Авента-М», несмотря на то, что их производили в российской компании, попавшей в санкционный список США еще в 2014 году. Однако это вызвало недовольство части американских конгрессменов», – сказал парламентарий.

Он также добавил, что российские аппараты ИВЛ сотнями штук заказали сразу несколько стран СНГ, Сербия и Италия, в которой ситуация с коронавирусом складывалась по наихудшему сценарию. «И ни у кого претензий к работе аппаратуры не было. В нашей стране успешно работают и спасают жизни тысячи этих приборов. А тут принимается решение, в котором нет никакого здравого смысла – сплошная политика в ущерб собственным гражданам. Как надо ненавидеть Россию, чтобы только ради очернения репутации нашей страны отказывать в праве на жизнь своим согражданам?» – заметил Савельев.

Кроме того, фигурирует мнение, что главной причиной невозможности использовать российские аппараты ИВЛ, вероятно, стали отличия в розетках. «Насколько понимаю, американцы попросту не смогли использовать эти аппараты из-за других розеток и разницы напряжения в сети. Исправить ситуацию вполне могла покупка простых адаптеров, почему до этого не додумались – загадка», – рассказал источник в медицинских кругах.

Вместе с тем в концерне КРЭТ Ростеха заявили, что не верят, будто США могли утилизировать российские ИВЛ. «Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», – передает ТАСС сообщение представителя КРЭТ.

В концерне также подчеркнули, что не видели никаких официальных документов на этот счет. «Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации», – заключили в КРЭТ.

Ранее сообщалось, что американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

Отмечается, что РФ поставила в США аппараты ИВЛ и другие медицинские средства весной на фоне пандемии коронавируса. Сотрудники FEMA приняли аппараты 1 апреля в Нью-Йорке и распределили их между больницами.