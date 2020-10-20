 

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

20.10.2020, 18:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвра­щению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договорённостей о прекращении огня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Макрон договорились продолжать координацию РФ и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Российский лидер также выразил президенту Франции соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября убийством французского учителя. «В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии», – отмечается в сообщении.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений от Парижа. По его мнению, Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта. Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе. Позже В Сенате Франции захотели признать Нагорный Карабах.



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