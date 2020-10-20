 

Что произошло за ночь 20 октября

20.10.2020, 7:00, Разное

Коротко.

  • За последний день в столице непосредственно от коронавируса скончались еще 49 человек. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Москве выросло до 6058. По всей РФ с начала пандемии коронавирус унес более 24 тысяч жизней.

  • Тем временем в Госдуме предложили разрешить носить маски на митингах и пикетах. Соответствующий проект закона опубликовал в своем телеграм-канале депутат Ярослав Нилов. «Нет маски —нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия», — объяснил он необходимость принятия подобных поправок.

  • Верховный суд Кыргызстана оправдал и.о. президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Коллегия приняла это решение в связи с «отсутствием состава преступления. По этому же делу оправдали еще одного оппозиционера — Камчибека Ташиева, который теперь возглавил госкомитет нацбезопасности.

  • В СПЧ подготовили отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий брать детей из детдома однополым парам и людям, сменившим пол. «Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая», — рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

    • Источник: Новая газета



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