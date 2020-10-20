 

На Украине решили ввести новый налог

20.10.2020, 17:58, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал ввести новый налог, им будет облагаться выводимый из страны капитал, сообщают информационные агентства.

«Хватит бесконечных дискуссий по этому вопросу, пора положить конец этому, и я готов это сделать», – цитирует выступление Зеленского в Верховной раде Reuters.

Он предложил новый законопроект, по которому предусматривается налоговая амнистия, а также налог на вывозимый из страны капитал. Проект, по его словам, предусмотрен для того, чтобы помочь экономике восстановиться после ограничений по пандемии коронавируса.

В ходе выступления Зеленский также заявлял, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Кроме того, он заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Десятки женщин пришли поддержать Ефремова к Пресненскому суду Москвы

13.10 / Захарова рассказала о закулисье 11-часовых переговоров по Карабаху

18.08 / СБУ уличила чиновников Закарпатской ОГА в коррупционных схемах при закупках средств индивидуальной защиты для больниц

06.07 / Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке – Кулеба

28.07 / Independent – большинство американцев курс Трампа не одобряют

01.09 / Amazon получил сертификат для работы в качестве беспилотной авиакомпании

19.08 / Спрос на нефть в мире восстановился до 90% от докризисного

30.08 / Полиция Парижа конфисковала скутер у Депардье за вождение в нетрезвом состоянии

04.08 / Московская биржа открылась ростом

11.10 / Во Франции выявлено рекордное число случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска