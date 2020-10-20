Онищенко назвал утилизацию в США подаренных Россией аппаратов ИВЛ примитивным политиканством

20.10.2020, 17:58, Новости дня

Утилизация аппаратов ИВЛ, которые были весной подарены Россией США — это неуважение и пренебрежение этическими принципами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах Америки утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», отправленные Россией весной. Объясняется, что их не использовали из-за того, что в американских больницах не нашлось к ним специальных адаптеров, а также из-за случаев пожара в нескольких российских госпиталях, где использовалось данное оборудование.

«В США действительно другая система. Для того, чтобы там воспользоваться розеткой, россиянам приходится использовать переходник. Но если действительно в этом дело, то оправдание не очень убедительное. Это, прежде всего, политика, причем абсолютно примитивная», – говорит Онищенко.

Он подчеркивает, что нет никакой проблемы в том, чтобы предоставить каждому госпиталю специальный адаптер, который бы позволил использовать российскую аппаратуру. По его мнению, вопрос остается лишь в желании, которого, по всей видимости, у американской стороны не было.

«Это элемент неуважения, который был манифестирован. Даже если эти аппараты им не нужны, а Соединенные Штаты самодостаточные с точки зрения производства подобного рода аппаратуры, не стоило таким демонстрационным способом высказывать пренебрежение», – считает депутат.

По его мнению, американская сторона уже давно пренебрегает этическими принципами и мотивами, поэтому ситуация с утилизацией дорогостоящего медицинского оборудования с их стороны – не удивительна.

«Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. Не только применительно к коронавирусу, кстати. Так что все это примитивное политиканство», – уверен Онищенко.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области присудил Уральскому приборостроительному заводу, который весной произвел аппараты ИВЛ, которые в мае загорелись в больницах при использовании, штраф в 100 тыс. рублей из-за несоблюдения производственного контроля.