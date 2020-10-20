В МГТУ Баумана пообещали устранить нарушения мер профилактики коронавируса

20.10.2020, 17:58, Новости дня

Московский государственный технический университет имени Баумана работает над устранением замечаний мэрии по поводу нарушению мер профилактики коронавируса в зданиях вуза, сообщили в вузе.

«Еще не закрыли, есть некоторые замечания к зданию, сейчас разбираемся, работаем с этим вопросом», – сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что что столичное управление Роспотребнадзора проверили вуз после сведений о росте заболеваемости коронавирусом в нем, и «констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз».