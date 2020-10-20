ЕС призвал Россию и США продлить договор СНВ-3 до февраля 2021 года

20.10.2020, 17:48, Новости дня

В Евросоюзе выступили с заявлением в связи с переговорами РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и РФ договора СНВ-3 до февраля 2021 года», – передает РИА «Новости» заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.