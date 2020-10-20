 

ЕС призвал Россию и США продлить договор СНВ-3 до февраля 2021 года

20.10.2020, 17:48, Новости дня

В Евросоюзе выступили с заявлением в связи с переговорами РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Мы продолжим настойчиво призывать к продлению со стороны США и РФ договора СНВ-3 до февраля 2021 года», – передает РИА «Новости» заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / VOAэкспресс 1 октября 2020

28.07 / В Белоруссии задержали корреспондента ТАСС

03.10 / В Германии в поезде нашли бомбу

05.08 / “Жертвы повсюду“. Глава Красного Креста Ливана заявил, что погибших от взрыва в Бейруте очень много

24.06 / Месяц афроамериканской музыки. Махалия Джексон

12.09 / Стартовали предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

22.09 / Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет

12.10 / Переболевшие коронавирусом описали необычное осложнение

31.08 / Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

26.09 / Небензя указал на отсутствие оснований для обсуждения Навального в ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска