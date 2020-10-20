Совбез РФ предупредил об активизации террористов в интернете

20.10.2020, 17:48, Новости дня

Число преступлений террористического характера, совершенных с использованием интернета, выросло в 2020 году практически в полтора раза по сравнению с 2019 годом, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

«Только за девять месяцев 2020 года число зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных с использованием интернета, возросло практически в полтора раза по сравнению с прошлым годом», – сказал Коков в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что больше всех негативному воздействию террористов в сети подвержены молодые люди, которые ищут «ответы на свои вопросы и пути их решения».

«Для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований. Значительные средства и ресурсы мобилизуются с помощью игры на фондовых рынках, вложений в недвижимость, занятия коммерцией через подставные фирмы, мошенничества на электронных аукционах и биржах. Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют», – сказал Коков.

По его словам, финансовая поддержка террористической деятельности, осуществляется также через гуманитарные благотворительные фонды и организации, которые служат прикрытием для распространения радикальной идеологии или материально-технического обеспечения боевиков. «Сейчас РФ выступила с предложением на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильных устройств для эффективного выявления мессенджеров, которые используются террористами», – сказал он.

По мнению Кокова, эта тема в РФ особенно актуальна последние годы, когда волна за волной идут массовые атаки «телефонных террористов» на различные учреждения по всей стране. Ущерб исчисляется миллиардами рублей, а звонки совершаются преимущественно из-за границы.

Кроме того, он подчеркнул, что пандемия коронавируса заставила террористов активнее уходить в онлайн. «В создавшихся условиях террористы еще активнее уходят в онлайн. Распространение в обществе радикальных настроений в связи с психологическими последствиями повсеместных «локдаунов», в том числе депрессией, социальной изоляцией, утратой источников дохода и другими факторами, становятся питательной средой для их пропагандистской и вербовочной деятельности», – сказал Коков.

По его оценке, пандемия и вызванные ей кризисные явления в социально-экономической сфере «обострили существующие и спровоцировали возникновение новых угроз безопасности».

В феврале руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сообщил, что террористы получают финансирование из дохода от онлайн-казино, хищений через подставные интернет-магазины и фишинговых атак.

Газета ВЗГЛЯД раскрывала тему о сложностях вычисления и поимке «телефонных террористов».