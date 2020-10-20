 

Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам

20.10.2020, 17:43, Разное

Она призвала силовиков не исполнять приказы власти и напомнила о присяге, которую они давали народу Белоруссии. Тихановская заявила, что 25 октября истекает срок, который она дала власти на выполнение ее требований. Это шанс встать на сторону народа, обратилась политик к людям в форме.

Тихановская выразила уверенность, что скоро в Белоруссии будет “новая, демократическая власть”. Те, кто не перейдет на сторону народа, будет подвергнут репрессиям, пригрозила она.

Неделю назад бывший кандидат в президенты озвучила несколько требований к властям Белоруссии. Александр Лукашенко должен объявить об отставке, силовики должны прекратить насилие над протестующими, а политзаключенных необходимо освободить.

На выполнение требований политик отвела 13 дней. В случае их неисполнения Тихановская пригрозила общенациональной забастовкой, перекрытиями дорог и бойкотом государственных магазинов.

Ультиматум Тихановской произвел слабое впечатление на экспертное сообщество. Политолог Армен Гаспарян недоумевает: почему она отвела на выполнение требований 13 дней, а не 15 или 20.

Политолог Алексей Дзермант назвал ультиматум Тихановской последней попыткой напомнить о себе. Ажиотаж вокруг ее персоны сходит на нет, поэтому она попыталась заявить о себе, пояснил эксперт.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что за ультиматумом Тихановской стоят власти Польши. Свергнуть Александра Лукашенко в августе не удалось, поэтому его оппоненты перешли к тактике постепенного давления на белорусские власти.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против шестого президентского срока Александра Лукашенко. Силовики пригрозили применить боевое оружие против демонстрантов.



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