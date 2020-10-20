 

“Волонтеры Победы” подготовили масштабный исторический квест

20.10.2020, 17:43, Разное

Сценарий основан на свидетельствах очевидцев и архивных документах. Организаторы записывают воспоминания ветеранов, посещают тематические музеи в разных странах – США, Польше, Германии, Казахстане и других.

“Все объединились, чтобы в доступном для молодёжи формате рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось снова”, – отметила руководитель Всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы” Ольга Амельченкова.

В оргкомитет квеста вошли многие крупные организации – ВУЗЫ, научные, культурные учреждения, общественные движения. Среди них – МГИМО, РГГУ, Российское движение школьников, музеи Германии, Польши, Франции и другие.

Молодое поколение активно подходит к изучению темы Второй мировой войны, отметил историк, Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса Александр Звягинцев.

“Нюрнбергский процесс – это беспристрастная летопись, к которой должны обращаться все, кто интересуется российской, мировой историей: мы должны к ней обращаться, чтобы изучать, а политики и общественные деятели – в поисках предупреждения”, – сказал он.

Принять участие в квесте и узнать правду о Нюрнбергском процессе призвал актер Стивен Сигал. Он также входит в оргкомитет мероприятия.

Квест “За Пределами” пройдет 21 ноября. Начало в 15 часов по московскому времени. Регистрация доступна на официальном сайте.



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